رسميا.. بريطانيا تصنف "فاغنر" الروسية منظمة إرهابية

وأوائل أيلول الجاري، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير أن "بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة “محظورة” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة".ونقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قولها "فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".وأضافت، :"بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".