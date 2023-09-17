زلزال بقوة 5 درجات يضرب دولة آسيوية

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 04:17 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو وعلى عمق 10 كيلومترات.وذكرت الوكالة أنه ليس من المحتمل أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).