ليبيا.. الهلال الأحمر يكذب إحصائية اممية بشأن ضحايا الاعصار "دانيال"

وقال المتحدث: "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات، ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام".واعتبر شكري أن تلك الإحصاءات "تربك الوضع وخاصة لدى ذوي المفقودين"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسَب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.