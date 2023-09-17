إيران تقدم اقتراحا بشأن انسحاب القوات التركية من سوريا

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".وأضاف: "اقترحنا على دمشق وأنقرة أيضا أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".