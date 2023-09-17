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إيران تقدم اقتراحا بشأن انسحاب القوات التركية من سوريا
دوليات
2023-09-17 | 08:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,377 مشاهدة
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاحد، أن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل حول انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".
وأضاف: "اقترحنا على دمشق وأنقرة أيضا أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".
المحرر:
سعد أحمد
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