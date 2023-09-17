واشنطن تنفي احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط بمياه الخليج

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد، بأن "القوات البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينتين خلال اليومين الماضيين". لكن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قال إنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على حصول ذلك.وأوضح المتحدث في تصريح، :"لا علم لنا باحتجاز ناقلات نفطية في المياه الدولية. القوات البحرية الأمريكية بالتنسيق مع شركائنا في التحالف متمركزة للمساعدة على تأمين ممرات الشحن الدولية وحرية الملاحة في الخليج".وفي وقت سابق، نقل التلفزيون الإيراني عن القائد في الحرس الثوري، محمد شريف شير علي، قوله إن ناقلتي النفط ترفعان علمي بنما وتنزانيا، وكانتا تنقلان أكثر من 1.5 مليون لتر من النفط والغاز الإيراني.وأضاف أن "الحرس الثوري اقتاد السفينتين إلى ميناء مدينة ماهشهر" في جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى توقيف 37 شخصا من الطاقمين وتسليمهم إلى السلطات القضائية في المدينة الايرانية.وفي الأسابيع الأخيرة، عزز الجيش الأمريكي حضوره في الخليج متهما إيران باحتجاز سفن أو بالسعي إلى ذلك في ممر الشحن البحري ذي الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للتجارة الدولية.