إيران: لن نتنازل عن حقنا في حقل الدرة النفطي

وقال الوزير الإيراني للصحافيين في تصريحات على هامش معرض "إيران بلاست" لصناعة البتروكيماويات أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حصتها في حقل عرش"، في إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة النفط الإيرانية لتطوير حقل آرش (الدرة).وأعلنت الكويت والسعودية الشهر الماضي أنهما تتمسكان بملكية حقل الدرة (آرش) بالكامل.وتؤكد الكويت أن "منطقة حقل الدرة (آرش) تقع في منطقتها البحرية وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، فيما تقول السعودية أن ثروات المنطقة "المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة (آرش) بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط".