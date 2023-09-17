أوكرانيا تعلن سيطرتها على مدينة جنوب باخموت

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد حررت كليشتشييفكا من الروس".والسبت، نفت روسيا، صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا الواقعة قرب كليشتشييفكا، وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة باخموت.وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية: "لم يتخل العدو عن خططه للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصل عملياته الهجومية... في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشييفكا وأندرييفكا".