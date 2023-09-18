زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال إيطاليا

وقعت الهزة الأرضية في الساعة 03.10 فجر اليوم، وكان مركز الزلزال على بعد 5.9 كيلومترات في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص.ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي فإن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.