أذربيجان تطلق عملية عسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أكدت فيه إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" داخل ناغورني كاراباخ"، موضحة ان "العملية لن تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية".واكدت أن "العملية تستهدف فقط الأهداف العسكرية المشروعة، حيث يتم تعطيلها عبر الأسلحة العالية الدقة المتوفرة لدى جيش أذربيجان".فيما أبلغت قيادة قوات السلام الروسية وإدارة مركز الرصد "بالإجراءات المتخذة في الإقليم".وأعلنت في وقت لاحق "تعطيل مواقع تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية ونقاط إطلاق النار والمنشآت العسكرية باستخدام أسلحة عالية الدقة".وطالبت أذربيجان "بالانسحاب "الكامل" للقوات الأرمينية من الإقليم".