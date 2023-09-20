الأمم المتحدة توجه دعوة "مهمة" بشأن العملية العسكرية بأذربيجان

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".وشنت أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية، وهو ما استدعى تدخل الكثير من الدول لمحاولة إيقاف للقتال والتصعيد الخطير بالأحداث.