طرد مندوب "إسرائيل" من الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة رئيسي.. ماذا فعل؟ (فيديو)

سفير #إسرائيل في #الأمم_المتحدة جلعاد اردان، يرفع صورة أثناء خطاب الرئيس #الايراني في الجمعية العامة يحتج من خلالها على ما وصفه "سلب حرية المرأة في #إيران"، المثير أن في #تل_أبيب التظاهرات قائمة منذ 38 أسبوعا، احتجاجا على التشريعات القضائية التي تنوي حكومته تمريرها، والمتظاهرون… https://t.co/G0POntGMtj
— Fehmi Shtewe (@FehmiShtewe) September 19, 2023
سفير #إسرائيل في #الأمم_المتحدة جلعاد اردان، يرفع صورة أثناء خطاب الرئيس #الايراني في الجمعية العامة يحتج من خلالها على ما وصفه "سلب حرية المرأة في #إيران"، المثير أن في #تل_أبيب التظاهرات قائمة منذ 38 أسبوعا، احتجاجا على التشريعات القضائية التي تنوي حكومته تمريرها، والمتظاهرون… https://t.co/G0POntGMtj
طرد السفير الإسرائيلي "جلعاد إردان" من جلسة الأمم المتحدة أثناء خطاب الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي لأنه رفع لافتة ضد ايران pic.twitter.com/c9kvm7eo1i
— إذاعة النور (@alnourradio) September 20, 2023
طرد السفير الإسرائيلي "جلعاد إردان" من جلسة الأمم المتحدة أثناء خطاب الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي لأنه رفع لافتة ضد ايران pic.twitter.com/c9kvm7eo1i
اعتقد أن هذا اعظم مقطع واكبر انجاز يحدث في الجمعية العامة للامم المتحدة إن كان هناك إنجازات لهذا المحفل…
حيث أهين المتطرف اليهودي الإسرائيلي الكذّاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان الذي كان دوماً يقتل الفلسطينيين خلال فترة توزيره في وزارة الأمن الداخلي ، حيث لفق… pic.twitter.com/87rQdpevCG
— سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 20, 2023
اعتقد أن هذا اعظم مقطع واكبر انجاز يحدث في الجمعية العامة للامم المتحدة إن كان هناك إنجازات لهذا المحفل…
حيث أهين المتطرف اليهودي الإسرائيلي الكذّاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان الذي كان دوماً يقتل الفلسطينيين خلال فترة توزيره في وزارة الأمن الداخلي ، حيث لفق… pic.twitter.com/87rQdpevCG