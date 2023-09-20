خامنئي يكشف عن دول ساعدت صدام حسين لإسقاط الثورة الايرانية.. من هي؟

وقال خامنئي خلال استقباله حشد من أسر الشهداء والفنانين والكتاب والمحاربين القدامى ونشطاء الدفاع المقدس، إن "هناك حرب كبيرة استهدفت ثورتنا الإسلامية بقوة اشتركت فيها الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي وأوروبا ولذا كنا ندافع عنها بكل إرادتنا لأنها هي من تحمي الشعب والجغرافيا".وأضاف، أن "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ساعدت بقوة صدام حسين لإسقاط ثورتنا الإسلامية من خلال الرصد الجوي وتسليم الأسلحة ومنها المحرمة الدولية".وأشار خامنئي إلى، أن "هناك بعض الدول العربية التي ساعدت صدام بتقديم المال له وتوفير الممرات البرية وفي المقابل كنا نحن محاصرين ولم نجلب الدعم الكافي".وبين، أن "أمريكا كانت من المحرضين الأساسيين في هجوم صدام على إيران"، مشيرا الى أن "أمريكا قدمت خرائط جوية ومعلومات استخبارية لصدام خلال عدوانه على إيران".ومضى خامنئي بالقول، "الغرب قدم مختلف أشكال الدعم العسكري لصدام بغية استهداف إيران"، مؤكدا أن "صدام اشترى السلاح بأموال بعض الدول العربية خلال الحرب المفروضة على إيران".ولفت الى أن "الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا كانوا مدافعين بقوة عن الثورة الإسلامية وبفضلهم تحققت إنجازات كبرى بعد انتهاء الحرب".وتابع المرشد الإيراني، "بعد فترة الدفاع المقدس وصلت ثورتنا الإسلامية الى مناطق كثيرة من العالم منها أميركا اللاتينية".