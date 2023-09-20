اتهام "صريح" للاتحاد الوطني الكردستاني.. بيان تركي "ناري" بشأن استهداف مطار عربت

السومرية نيوز – دوليات



أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تطلعها إلى تصنيف العراق "بي كي كي" وأذرعه "تنظيمات إرهابية"، على خلفية هجوم استهداف مطار "عربت" في مدينة السليمانية بالمسيرات.







وأوضحت أن عناصر من "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" كانت تجري تدريبات مع "بي كي كي/ واي بي جي" أثناء الانفجار.



وأضافت: "يعد هذا التطور خطيرا لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم".



وأشارت أن هذا "الحادث الأخير أكد مجددا مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم سكانها كرهائن".



وتابعت: "نتطلع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق تصنيف بي كي كي وأذرعه كتنظيمات إرهابية، ومكافحة الإرهاب بشكل صادق وملموس". وأفادت الوزارة في بيان، أن تطورات الانفجار الذي وقع في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري في مطار عربت بمدينة السليمانية شمالي العراق "مثيرة للاهتمام".وأوضحت أن عناصر من "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" كانت تجري تدريبات مع "بي كي كي/ واي بي جي" أثناء الانفجار.وأضافت: "يعد هذا التطور خطيرا لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم".وأشارت أن هذا "الحادث الأخير أكد مجددا مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم سكانها كرهائن".وتابعت: "نتطلع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق تصنيف بي كي كي وأذرعه كتنظيمات إرهابية، ومكافحة الإرهاب بشكل صادق وملموس".

قال مسؤول محلي ومصدر أمني لـ"رويترز"، إن ستة أشخاص قُتلوا الاثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023، في ضربة يشتبه أنها بطائرة مسيرة، استهدفت مطار عربت العسكري الصغير قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق، وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن الكردية طوقت المنطقة.



و"عربت" مطار صغير تستخدمه طائرات الهليكوبتر ويبعد 50 كيلومتراً شرقي مدينة السليمانية في شمال شرقي العراق. وقال مصدر من الشرطة إن فردين من قوات الأمن الكردية أُصيبا بجراح في الهجوم، ونُقلا لمستشفى عسكري في السليمانية تحت حراسة أمنية مشددة. وقالت الشرطة إن هوية المتوفين لم تحدد بعد.