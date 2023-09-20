رسالة قضائية إيرانية الى العراق.. ما قصة تسليم 38 عضواً من الجماعات الكردية المسلحة؟

والتقى "كاظم غريب آبادي" مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي “فائق زيدان” في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ببغداد لبحث استكمال التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني.وعقد يوم أمس الاجتماع الأول للجنة القضائية الإيرانية العراقية المشتركة للتعامل مع الإرهاب، وبحث الجانبان مدى إمكانية تطبيق مذكرات التفاهم في مجال التعاون القضائي.وحضر هذا الاجتماع عن الجانب العراقي كل من رئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر، والمشرفان القضائيان على القضاة رزاق قاطع وعادل خضير والمدعي العام لطيف حسين.وجرى التباحث وتبادل الآراء مع الوفد الإيراني برئاسة امين لجنة حقوق الانسان ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران "كاظم غريب ابادي".ووفقا لما ذكره تقریر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي فقد بحث الجانبان وتبادلا الآراء حول كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والعراق بشأن التعاون القضائي.وما يميز زيارة غريب آبادي هذه الى العراق عن زياراته السابقة هو اعلان السلطات العراقية رسميا الجمعة الماضية (15ایلول/سبتمبر) عن قیام حرس الحدود العراقي بتطهير النقاط الحدودية الايرانية –العراقية المشتركة بعد الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد.وبناء عليه فقد قام العراق بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لطهران على اراضيه وابعادهم عن حدود البلدين، والتي قامت في السنوات الأخيرة، من خلال تمركزها في هذه المنطقة بتوجيه "أعمالها الإرهابية" ضد الجمهورية الإسلامية وشعبها.وضمن هذا الاتفاق، زعم غريب آبادي بأن الأمر الأساسي هو نزع سلاحهم وترحيلهم أو إعادتهم إلى إيران لمحاكمتهم، مضيفا انه من الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبيجاك وباك هي جماعات إرهابية لا تزال أيديها ملطخة بدماء الأبرياء.كما يعد الاجتماع الأول للجنة القضائية الإيرانية العراقية المشتركة للتعامل مع الإرهاب أحد المواضيع التي تهم زيارة غريب آبادي إلى بغداد.وسبق ذلك ، واثناء زيارته للعراق في شباط/ فبراير 2023، قد التقى غريب ابادي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وتباحثا في قضية اغتيال قادة عملية النصر أي الشهداء القادة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. كما جرى خلال اللقاء بحث مسألة تنظيم التعبئة ومكافحة البلدين لـ"لجماعات الإرهابية" وقضايا أخرى مثل متابعة ملف السجناء الإيرانيين والعراقيين.وفي هذا الصدد، وفي الاجتماع الأول للجنة القضائية الإيرانية – العراقية المشتركة للتعامل مع الإرهاب صرح غريب ابادي انه في إطار هذه اللجنة يتم متابعة التعاون في مجال قضايا الإرهاب.