أكثر الجنسيات العربية زيارة لتركيا منذ بداية 2023.. العراق في المقدمة

السومرية نيوز – دوليات



بلغ عدد السائحين العرب الذين زاروا تركيا منذ بداية 2023 وحتى آخر يوليو نحو 2.5 مليون سائح، وهو ما يمثل 9% من إجمالي عدد السائحين إلى تركيا خلال تلك الفترة، بحسب بيانات وزارة السياحة والثقافة التركية.



تصدر العراقيون قائمة العرب الزائرين لتركيا، حيث بلغ عددهم نحو 604 آلاف سائح، تلاهم السعوديون بـ512 ألفاً، ثم الكويتيون الذين بلغ عددهم 230 ألف سائح.



القائمة ادناه: