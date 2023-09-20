هزة أرضية في تونس

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن "محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي سجلت رجة أرضية اليوم قبالة سواحل مدينتي سوسة والمنستير، وشعر بها المواطنون".وذكرت أن "المعهد الوطني حدد الزلزال "عند خط عرض 35.84 درجة وعند خط طول 10.7 درجة".