أول رد روسي على إهانة الرئيس الأمريكي لبوتين

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًّا على سؤال ما اذا كان بوتين سيردُّ بشكل حاد على إهانة بايدن: "رئيسنا لم ينحدر قط إلى هذا المستوى.. إلى مستوى الإهانات الشخصية لزملائه"، مضيفًا "بوتين بالطبع لديه رأي شخصي حول هذا الأسلوب من التصريحات".وشدَّد الكرملين على أن "الغالبية الساحقة من الروس "تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما لم يحقق الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك طوال حياته المهنية كسياسي".وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بايدن بالحديث عن بوتين بطريقة توصف بأنها "مهينة"، ففي آذار 2022 خلال زيارة إلى وارسو، أدلى بايدن بتصريح متحدثًا عن بوتين، قائلًا "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وعقب ذلك سارع البيت الأبيض إلى شرح هذا الحديث، مؤكدًا أن بايدن لم يدعُ إلى تغيير السلطة في روسيا".وخلال زيارة لمخيمٍ للاجئين الأوكرانيين على الحدود بين بولندا وأوكرانيا، سأل أحد الصحفيين الرئيس الأمريكي عن رأيه في بوتين في سياق الأحداث التي تجري في أوكرانيا وردَّ بايدن قائلًا: "إنه جزار، هذا ما أعتقده"، وقبل ذلك، صرَّح مرتين أنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".