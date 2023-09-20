أذربيجان توضح موقفها من دمج ارمن "قره باغ" سلمياً

وقال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، خلال مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح، بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا، مضيفا: "الإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود".ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلا إن "أي مشكلات يتعين حلها على الأرض".في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن "بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان".وقال باشينيان، في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة: "لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية"، مؤكدًا أن يريفان "ليس لديها جيش" في الجيب الانفصالي.وأضاف أن "السلطات في قره باغ أبلغت مكتبه بقرار الموافقة على وقف إطلاق النار، في حين أن "أرمينيا ليس لها قوات في قره باغ منذ أغسطس آب 2021".وأعلن طرفا الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.