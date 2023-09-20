مقتل عدد من الجنود الروس في "قرة باغ"

وقالت الوزارة: "في 20 ايلول، أثناء عودة فرقة حفظ السلام الروسية من نقطة مراقبة في منطقة دغانياتاغ، تعرضت سيارة تقل عسكريين روس لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".وأضافت: "نتيجة للإطلاق النار قتل عسكريين روس كانا في السيارة".وأشارت الوزارة إلى أن "ممثلو جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملان على الفور على توضيح كافة ملابسات الحادث".وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، عن "وقف كامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة من الجانب الروسي".وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيانها، إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق لتعليق تدابير عملية مكافحة الإرهاب، وذلك بالشرط إلقاء القوات المسلحة الأرمنية والتشكيلات المسلحة غير الشرعية الموجودة في إقليم قاره باغ أسلحتها، ومغادرة المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع الأسلحة بشكل كامل ومغادرة الأراضي الأذربيجانية".وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري.يذكر أن ناغورني قره باغ هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان. الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.