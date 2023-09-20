ما حقيقة تزويد أوكرانيا بمدرعات وصواريخ اسبانية؟

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه "بعد قيام الدول الحليفة بتحليل وضع الغزو الروسي والاحتياجات الأوكرانية، فإن هذه الإمدادات ستشتمل على مركبات مدرعة، وزوارق قتالية، وقاذفات، وصواريخ مضادة للطائرات، وسيارات إسعاف".وأضافت أن "المنتدى الذي حضره وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، تناول بالأخص تحليل احتياجات الجانب الأوكراني وتنسيق العمل المشترك لترتيب جدول إرسال الشحنات المطلوبة من أوروبا والولايات المتحدة".ولفتت إلى دراسة حديثة لمعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، وهو مركز بحثي ألماني، حول نوع وحجم المساعدات العسكرية المرسلة لأوكرانيا؛ والتي أظهرت أن "إسبانيا فشلت فشلًا ذريعًا على صعيد الشفافية، بسبب أن حكومة "بيدرو سانشيز" لم يتغير ترتيبها في جدول الجهات المانحة التي ترسل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، لتبقى في المركز السابع مع كوريا الجنوبية".