اثارت السخرية والطرفة.. ما قصة البقرة "المبروكة" في مصر؟

وتصدر "هاشتاغ" البقرة المبروكة الترند، حيث احتفى أهالي قرية في محافظة البحيرة بالبقرة، حيث وضع صاحبها "سبحة" على رقبتها.وعلق صاحب البقرة الصغيرة، ويدعى زهران الزواوي، قائلا: "دي عجلة صغيرة مش بقرة، عمرها 4 أشهر و13 يوما، اتولدت بنت 7 أشهر، اتولدت بالتحديد يوم 5 شهر 5 عام 2023..أمها كبيرة ولدت 5 أو 6 مرات، لقيت ضرعها بيكبر كدا قدامي، قولت يمكن تكون تعب".وتابع: "كشفت عليها امبارح سونار عند دكتور بيطري بتعامل معاه من فترة كبيرة، وقالي حامل وعمر الجنين من 8 إلى 9 شهور، وهنعمل لها عملية..، والدكتور بتاعنا نفسه هيتجنن من حالتها".من جهة أخرى، علق رئيس هيئة الخدمات البيطرية الدكتور إيهاب صابر، على مقطع الفيديو قائلا: "شكل الضرع فيه خلل هرموني، لأن البلوغ الطبيعي للحيوانات اللي زي دي 9 شهور، والعشار من 15 شهرا في السلالات الكويسة، إنما حيوان صغير قد دا ممكن يكون وهو جنين حصل له طفيل أو نمو غير طبيعي جوه المبيض أدي لخلل هرموني أثر على نمو الضرع".وأثار مقطع الفيديو جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر العديد من النشطاء من وصف البقرة بـ"المبروكة"، بينما أخذ البعض الآخر الواقعة بطرافة، أما البعض علق بـ"سبحان الله".