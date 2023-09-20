السعودية تكشف مفاجأة تخص تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أفاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وأضاف بن سلمان في حديث نقلته شبكة "فوكس نيوز"، أن "السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".



وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالقول: "كل يوم نقترب أكثر".

وسبق أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن اتفاق تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل سيتطلب "تنازلات كبيرة" للفلسطينيين التي من غير المرجح أن توافق عليها حكومة نتنياهو المتطرفة.