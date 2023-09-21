الحكم بإعدام منفذ هجوم مسلح على مزار ديني في إيران

وصدر حكم الإعدام ضد المتهم الأول "في قضية الاعتداء على زوار المرقد الديني، وهو رحمة الله نوروزاف، المعروف بمصطفى أسلم يار، من طاجيكستان، وقد حكم عليه بالإعدام مرتين".وقالت المحكمة إن الاعترافات الصريحة لكل من المتهمين، أكدت أنهما أعضاء في "جماعة التبليغ" وعبر مشاركتهما في اجتماعات وطقوس هذه الجماعة بطريقة غير قانونية، قد وفرا الأساس الفكري والعقائدي اللازم لقبول مثل هذه الأعمال الإجرامية، وبناء على ذلك قضت المحكمة بسجن كل من المتهمين 5 سنوات وطردهما من إيران.