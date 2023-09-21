قرة باغ.. انتهاء المحادثات بين أذربيجان والأرمن

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، أن "المحادثات الأولى التي جرت اليوم بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن من ناجورنو قرة باغ حول إعادة دمج هذا الإقليم الانفصالي، كانت "بناءة".وأضافت أن "اجتماعًا جديدًا سيعقد "في أسرع وقت ممكن" مشيرة، أيضًا، إلى أنها "تعتزم إرسال مساعدة إنسانية ومواد غذائية ووقود إلى هذا الإقليم، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنَّتها باكو وانتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ".وجاءت المحادثات بعد أن "اضطرت المنطقة الانفصالية إلى الاستسلام؛ ما أدى إلى مطالبات باستقالة رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، لإخفاقه في حماية الأرض".وعقدت المباحثات بوساطة روسية، غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنّتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.وقالت الرئاسة في أذربيجان، في تصريح سابق، إن "وفدًا من عرق الأرمن وصل إلى بلدة يفلاخ لإجراء محادثات مع باكو".وكانت أذربيجان قالت، الأربعاء، إنها أوقفت عملياتها العسكرية في منطقة ناغورني قرة باغ بعد أن أسفر نجاحها في ساحة القتال عن إجبار القوات الأرمينية الانفصالية على الموافقة على وقفٍ لإطلاق النار يشمل إعادة السيطرة الكاملة إلى باكو على المنطقة.وأعلنت أذربيجان أيضًا رغبتها في دمج أفراد عرق الأرمن الموجودين بإقليم ناغورنو قرة باغ سلميًّا.