باكستان تحدد موعدا جديدا لأجراء الانتخابات

وستؤجل الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعدة أسابيع، بسبب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الإحصاء السكاني الجديد.واقترح الرئيس الباكستاني عارف علوي، في وقت سابق، على الهيئة الانتخابية في البلاد إجراء انتخابات عامة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تسفر عن حكومة جديدة للسنوات الخمس المقبلة.ورغم كونه رئيس الدولة الدستوري، استخدم الرئيس علوي كلمة "مقترح" في رسالته إلى أعلى هيئة انتخابية في البلاد، وسط جدل مستمر بين مكتب الرئيس ولجنة الانتخابات، حيث يدعي كلاهما الحق في إعلان موعد الاقتراع الذي طال انتظاره.