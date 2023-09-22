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مسؤول إيراني كبير يزور سوريا ويشارك في مناورات عسكرية
دوليات
2023-09-22 | 02:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
519 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
قام قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني، بزيارة الى سوريا تفقد خلالها مختلف مناطق العمليات في هذا البلد.
ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية الزيارة بأنها “حساسة وهامة” مضيفا أن قاآني التقى خلال الزيارة بعدد من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين بالإضافة إلى الشخصيات في دمشق وتفقد عدد من مختلف مناطق المعمليات في هذا البلد.
وأضافت أن قاآني شارك في مناورات عسكرية مشتركة بين إيران وسوريا، وتفقد المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة مع التحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأكد قائد قوة القدس خلال الزيارة أن أمريكا تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع في سوريا والمنطقة والعالم وقال: سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات.
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