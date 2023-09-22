تفاصيل "غامضة".. مقتل شابة عراقية في أمريكا وأصابع الاتهام تُحاصر زوجها

وفي 29 آب، اتصل أحد ركاب القوارب في بحيرة جوردان بمكتب عمدة مقاطعة تشاتام بعد اكتشاف جثة بالقرب من منحدر فارينجتون بوينت للقوارب على طريق فارينجتون بوينت. وتم التعرف على الضحية على أنه حكمت من خلال تحليل بصمات الأصابع. تم تحديد أن وفاتها لم تكن عرضية أو من فعل ذاتي.وقال مايك روبرسون، عمدة مقاطعة تشاتام: "إن أفكارنا وجهودنا مع عائلة السيدة حكمت والعائلات الأخرى التي اتصلت بنا بشأن أحبائها المفقودين"، مضيف إن "هذا النوع من الحوادث هو بمثابة تذكير بمأساة العنف المنزلي".وتابع "إنها آفة تؤثر على حياة عدد كبير جدًا من الأشخاص وتسبب ألمًا ومعاناة لا حدود لها. ونحن نحث أي شخص قد يكون في علاقة مسيئة على التواصل للحصول على المساعدة والدعم."وقال فراس حكمت، شقيق هديل: "هذه بعض العدالة لأختي هديل. أنا أبكي الآن على هذا الرجل الذي تم اعتقاله وأبكي على مقتل هديل".