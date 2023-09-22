وقالت الوكالة، ان النيابة العامة في باليكسير أصدرت مذكرة توقيف بحق 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"، مضيفة ان "فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن باليكسير نفذت عمليات مداهمة متزامنة على عدة عناوين، للقبض على المشتبه بهم وأسفرت العملية عن توقيف 5 منهم وضبطت بحوزتهم مواد رقمية".وأوضحت أن أحد المعتقلين "ب . أ" كان مسؤولاً سابقًا عما يسمى قوات شرطة "داعش" في بعض مناطق العراق، وأن المعتقل "ه. أ" تلقى تدريبًا حول القنابل داخل التنظيم في العراق.وتواصل الشرطة العمل للقبض على المشتبه به السادس، وفقا للوكالة.