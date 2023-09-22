خلال 8 أشهر.. تركيا تستقبل قرابة 37 مليون سائح

وبحسب بيان الوزارة، شهدت أول 8 أشهر من العام زيادة في عدد السياح بنسبة 13.95 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.واضاف البيان أن السياح الروس جاءوا في المرتبة الأولى بـ 4 ملايين و351 ألفا و254، ثم الألمان بـ 4 ملايين و82 ألفا و994، فيما حل الإنجليز ثالثا بمليونين و652 ألف و188.وسجل شهر آب زيادة بعدد السياح بنسبة 5.65 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وجاء السياح الألمان في المرتبة الأولى ثم الروس فالبريطانيون تلاهم الإيرانيون والبولنديون.