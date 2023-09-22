عاصفة رملية تودي بحياة عدة اشخاص في إيران

وقالت وسائل إعلام محلية: "لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بينما تلقى المئات رعاية طبية بسبب عواصف ترابية اجتاحت محافظة سيستان بلوشستان".كما قال رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، إن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية" هذا الأسبوع، كما "طلب 1346 شخصا الأيام الثلاثة الماضية المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية".وأشار إلى أن "المشاكل الصحية الأكثر شيوعا كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين، بين سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان".وقالت توقعات صادرة عن مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنها "تتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لعدة أيام".