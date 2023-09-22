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روسيا تؤكد التزامها بتعليق التجارب النووية
دوليات
2023-09-22 | 15:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
423 مشاهدة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، اليوم الجمعة، التزام روسيا بتعليق التجارب النووية، مشيرا إلى أنها ستبقى ملتزمة بذلك في حال التزام الدول الأخرى بعدم إجراء تجارب نووية.
وقال فرشينين خلال مؤتمر حول المساعدة في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في نيويورك، إن "روسيا أعلنت في بداية التسعينيات تعليقا طوعيا للتجارب النووية، وهي لا تزال ملتزمة به".
واضاف: "نعتزم مواصلة هذا التصرف بشرط أن تتصرف الدول النووية الأخرى بهذا الشكل".
وأشار فرشينين إلى أن "تعليق التجارب النووية لا يمكن أن يكون "بديلا عن المهمة الرئيسية وهي دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ"، مضيفا أن "إجراءات أحادية الجانب لا يمكن أن تستبدل الالتزامات الدولية بموجب المعاهدة".
وأكد أن "الولايات المتحدة ليس لها حق أخلاقي في مناقشة التزام روسيا بتعليق التجارب النووية ما لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، مشيرا إلى أن "واشنطن تحاول إلقاء اللوم على الدول الأخرى، بما فيها روسيا، بدلا من إعادة النظر في قرارها عدم المصادقة على المعاهدة الذي اتخذته في 2018".
المحرر:
سعد أحمد
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