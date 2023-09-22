بولندا تطالب زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مجددا

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو".وقال مورافيتسكي: "أنا أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجددًا أبدًا مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".وقررت بولندا، الأسبوع الماضي، تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها، التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط العام الماضي.