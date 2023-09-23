في 8 أشهر.. إحصائية اممية بعدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن

وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بأن "539 لاجئا غادروا الأردن خلال الشهر الماضي عائدين إلى سوريا، بينما عاد ما 24383 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023".وفي 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.وبلغ عدد العائدين الإجمالي منذ 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي 378243 لاجئا سوريا، بينهم 67860 من الأردن.ويستضيف الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 3 سبتمبر الحالي. 2023.وكشفت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة ونشرت في يونيو، أن 1.1% من اللاجئين السوريين في أربع دول عربية يريدون العودة لبلادهم خلال عام.وأظهرت الدراسة أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 2.4% لم يقرروا بعد.وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي، إن توفير ظروف عودة اللاجئين السورين إلى بلدهم أولوية رئيسية ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها.