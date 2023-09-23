انفجار شاحنة ملغومة يخلف عشرات القتلى والجرحى في الصومال

وقال شرطي، انه "حتى الآن رأيت 10 قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".ولم يتضح بعد المسؤول عن الحادث لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات بشكل متكرر في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.وتقع بلدوين في إقليم هيران بوسط الصومال والذي شهد في الآونة الأخيرة معارك بين الجيش وحركة الشباب.وتابع، إنه "من بين القتلى خمسة من أفراد الشرطة أطلقوا النار على الشاحنة في محاولة فاشلة لمنعها من اقتحام نقطة التفتيش.وأضاف أن "المباني والمتاجر المجاورة تحولت إلى أنقاض، بالإضافة إلى نقطة التفتيش".