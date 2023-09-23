كم بلغت نسبة اضرار العاصفة "دانيال" في ليبيا؟.. ارقام صادمة

وأنهت اللجنة الفنية لحصر الأضرار في ليبيا، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، أمس الجمعة، أعمال حصر الأضرار في شبكة طرق المنطقة الشرقية، والناتجة عن إعصار "دانيال"، وما رافقه من فيضانات وسيول، وفق وكالة الأنباء الليبية "وال".وأكد سويدان "انهيار 11 جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة".وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، وفق منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك".