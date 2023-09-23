روسيا تكشف: هناك نظام عالمي جديد قيد النشوء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن هناك نظاما عالميا جديدا قيد النشوء.

ولفت لافروف في كلمة له في الأمم المتحدة، الى أن "منظمة بريكس تدافع عن حقها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب".

ودعا لافروف إلى "رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وكوبا وفنزويلا"، كما دعا الى "حل أزمة الشرق الأوسط على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وتابع أن "الغرب يتحمل المسؤولية عن الوضع المأسوي في السودان"، معرباً عن أمله أن "يتمكن الليبيون من إنجاز الانتخابات العامة".