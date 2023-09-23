في روسيا.. تسجيل درجة حرارة قياسية بإحدى المدن

أعلن كبير المتخصصين في مركز فوبوس للأرصاد الجوية في روسيا، عن تسجيل درجة حرارة قياسية يوم 23 سبتمبر في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وقال ميخائيل ليو: "درجة الحرارة القصوى القياسية الجديدة المسجلة في بطرسبورغ في 23 سبتمبر هي الآن +25.3 درجة".



ووصف درجة الحرارة هذه بأنها الأعلى المسجلة في بطرسبورغ في سبتمبر الجاري.



وأعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي في وقت سابق، أن فصل الصيف شهد أعلى متوسط على الإطلاق لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ.