توصية ايرانية بشأن نزع سلاح الجماعات الانفصالية شمال العراق.. هذه فحواها

وثمن باقري، جهود الحكومة العراقية لنزع سلاح الجماعات الانفصالية في شمال العراق، بحسب وكالة فارس الإيرانية.واوضح أنّ الاتفاق بين البلدين ينص على نزع سلاح تلك المجموعات بالكامل، ولكن ما حدث هو أنّها ابتعدت فقط عن الحدود الإيرانية.وقال اللواء باقري إنّه بناءً على توصية الرئيس الايراني، ستصبر القوات المسلحة بضعة أيام، ثم سترسل فرق مراقبة للمنطقة للتحقق من اكتمال نزع سلاح الانفصاليين، مشيراً الى أنه سيتم بعد ذلك اتخاذ قرار في كيفية التصرف.