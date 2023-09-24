فرصة للعمل كوزير في الامارات

وحدد بن راشد في تدوينة عبر منصة "إكس"، مميزات المتقدمين من الشبان والشابات الإماراتيين لهذا المنصب، وقال: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات"، مضيفا: "نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه".ودعا بن راشد كل من "يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب، إلى التقدم لمجلس الوزراء عبر الكتابة عبر ContactUs@moca.gov.ae".