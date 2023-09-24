إيران تطالب السويد بوقف تدنيس القرآن الكريم والافراج عن أحد مواطنيها

وقال عبد اللهيان خلال لقاءه في نيويورك السبت مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة: "لدينا قضايا مهمة للمناقشة وتبادل الآراء في مختلف المجالات، لكن القضية الأهم هي استمرار الإساءة للقرآن الكريم في بلدكم".ولفت إلى: "جرح مشاعر ملياري مسلم في العالم بسبب الإهانات المتكررة للقرآن الكريم في السويد"، وقال إن "الدفاع عن قيم السويد على حساب تجاهل قيم ملياري مسلم في العالم امر غير مقبول، لذلك نريد أن نؤكد على أهمية وضرورة مسؤولية الحكومة السويدية في هذا الصدد".وأوضح وزير الخارجية أنه "فيما يتعلق بتبادل السفراء، "ننتظر إجراء جيدا بشأن القرآن الكريم في السويد".وفي إشارة إلى قضية حميد نوري، اتهم عبد اللهيان منظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران إرهابية، بالوقوف وراءها، وأضاف: "نتوقع من الحكومة السويدية أن تتخذ قرارا حكيماً وشجاعا في مرحلة الاستئناف ويتم إطلاق سراحه".وقضت محكمة سويدية، في تموز 2022 بالسجن المؤبد على حميد نوري بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وقتل خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.