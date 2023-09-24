فرنسا تتخذ قراراً يخص قواتها وسفيرها في النيجر

قررت فرنسا إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".



وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.