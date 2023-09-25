ايران ترد على الإمارات والكويت بشأن الجزر المتنازع عليها

وأعربت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، في بيان لها، عن أسفها من "تكرار ممثلي دولة الإمارات كل عام وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.واعتبر البيان، مثل "هذه التصريحات والادعاءات، انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولمبدأ حسن الجوار وضرورة احترام وحدة أراضي الدول".