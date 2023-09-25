10 دول تسجل أقل عدد وفيات في العالم.. هل بينها العراق؟

وحسب شركة الإحصائيات Statista تضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، الدول التالية:1. قطر - حالة وفاة واحدة لكل ألف شخص2. الإمارات - حالتا وفاة لكل ألف شخص3. البحرين - حالتا وفاة لكل ألف شخص4. السعودية - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص5. الكويت - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص6. المالديف - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص7. سلطنة عمان - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص8. الأردن - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص9. أندورا - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص10. الجزائر - خمس حالات وفاة لكل ألف شخصولم يأتِ العراق ضمن القائمة؛ ربما نتيجة ما مرّ به من حروب وأزمات.وفي إحصائية أخرى نشرت عبر موقع world population review، فقد أظهرت المعلومات التي تم جمعها بين 2015 و2020، نتيجة متقاربة للإحصائية السابقة.وفي هذه الإحصائية تضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، الدول التالية:1. قطر - 1.2 حالة وفاة لكل ألف شخص2. الإمارات 1.5 حالات وفاة لكل ألف شخص3. البحرين 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص4. سلطنة عمان 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص5. الكويت 2.7 حالات وفاة لكل ألف شخص6. المالديف 2.8 حالات وفاة لكل ألف شخص7. السعودية 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص8. فلسطين 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص9. الأردن 3.9 حالات وفاة لكل ألف شخص10. جزر سليمان 4.3 حالات وفاة لكل ألف شخصوأشارت البيانات إلى أن انخفاض معدلات الوفيات يشير إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأعمار في تلك الدول، وذلك لأسباب عدة، منها: نظام الرعاية الصحية المتقدم، وتوافر الموارد الكافية للحصول على العلاج، وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسن النظام الغذائي الصحي.