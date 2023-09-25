وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

وذكرت وكالة "عمون" أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم، تمهيدا لإجراء تعديل حكومي يشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة أخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل.وعلمت "عمون" أن هناك خمسة وزراء جدد سيدخلون الحكومة، مبينة أن أداء القسم أمام الملك عبدالله الثاني لن يكون اليوم.وأفادت بأنه في حال توزير نواب فإنهم سيقدمون استقالاتهم للأمانة العامة للمجلس قبل القسم بساعات، على أن يسير الوزراء المستقيلون وزاراتهم كالمعتاد حتى تصبح إرادة الملك سارية بالتعديل.وكان الخصاونة قد أجرى التعديل السادس على حكومته في ديسمبر الماضي، واقتصر حينها على حقيبة السياحة والآثار.وفي 7 أكتوبر 2020، كلف الملك عبد الله، الخصاونة بتشكيل الحكومة.والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك منذ توليه العرش في 7 فبراير 1999.