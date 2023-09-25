انفجار بمصفاة نفط جنوب إيران

وقالت الوسائل، ان "تسربا للغاز في مصفاة نفط في ميناء بندر عباس جنوب إيران تسبب في وقوع انفجار بالمصفاة".وأضافت: "بحسب الأنباء الأولية فإن تسرب الغاز أدى إلى انفجار مكثفات الغاز".وبحسب ما أوردت وكالة "فارس" "فقد قتل شخص وأصيب 4 آخرون بالانفجار، أحدهم نقل للمستشفى بإصابة خطرة".وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت 10 تموز الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد، وفق ما نشرته وكالة رويترز.