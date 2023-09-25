لبنان.. تعذيب واغتصاب لفتاة بعمر الـ 14 ومطالبات بالعقوبة

وأظهرت المعلومات المنتشرة أن "مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها".ما استدعى تحركاً عاجلاً من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا.و أوقفت دورية كلاً من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).إلى ذلك، أثارت هذه الجريمة غضباً واستياء على وسائل التواصل وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.