التفاصيل الكاملة لنشوب حريق في "هور الحويزة" بالعراق.. صور الأقمار الصناعية أظهرت ذلك

وبحسب تسنيم، فإن الحريق اندلع في الجزء العراقي من هور العظيم صباح 21 سبتمبر/أيلول 2023. وكان مركز هذا الحريق جنوب وجنوب غرب بحيرة "أم النعاج" في هور الحويزة بالعراق.المسافة بين مركز الحريق ومحافظة خوزستان 10 كم، وسبب الحريق هو حرارة الهواء وجفاف الأراضي الرطبة، كما وردت أنباء عن حرائق بالمزارع في الجزء العراقي.ويقع هور الحويزة في محافظة ميسان وتحدّه من الشرق إيران، ويصبّ في الهور نهر الكرخة الذي يأتي من إيران، التي أنشئت على النهر سد الكرخة لتوليد الطاقة وتخزين المياه ويبلغ طول الهور 80 كيلومترا وعرضه 30 كيلو مترا مربعًا.