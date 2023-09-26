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لأول مرة منذ عقود.. وصول وفد سعودي إلى رام الله

دوليات

2023-09-26 | 05:00
لأول مرة منذ عقود.. وصول وفد سعودي إلى رام الله
445 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

وصل أول سفير للسعودية لدى فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس.

ووفق "الأناضول"، فقد وصل السفير نايف بن بندر السديري إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة آتياً من الأردن، في زيارة رسمية مدتها يومان.
 
ومن المقرّر أن يلتقي السديري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بمقر الوزارة، وعلى جدول أعماله لقاء الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وتستمر زيارة السفير والوفد المرافق حتى الأربعاء، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وأكد مصدر، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يكون على أجندة السديري خلال زيارته إلى رام الله، لقاؤه مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، وفقا للعربي الجديد. 

ولم يؤكد المصدر أنه ستكون على أجندة السفير السعودي أي مقترحات أو لقاءات سياسية تتعلق بملف التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وبدأت إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية منذ عام 2020، منها الإمارات والبحرين. لكن الرياض أحجمت عن الاعتراف بها، قائلة إن مثل هذا التحرك يجب أن يرتبط بتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، لكن مواقع إسرائيلية كشفت، في وقت سابق، أنّ السعودية تراجعت عن شرط حلّ الدولتين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال، الخميس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إنّ المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على أنّ "القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".

وفي 13 أغسطس/ آب، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنّ المملكة عيّنت السديري سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.

وذكرت الوكالة آنذاك أنّ السديري، وهو أيضاً سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيراً لها لدى فلسطين، علماً أنه كان للمملكة قنصلية عامة في القدس، لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، حيث كانت الضفة بما فيها القدس الشرقية، تخضع لإدارة أردنية آنذاك.
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