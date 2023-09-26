صورة "نادرة" لسليماني مع خامنئي في إيران.. لماذا تم نشرها بهذا التوقيت؟

السومرية نيوز – دوليات



تناقلت المواقع الإخبارية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، صورة "نادرة" تجمع الجنرال الإيراني قاسم سليماني والذي اغتيل في مطار بغداد مع المرشد الإيراني علي الخامنئي.



وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فإن الصورة ارشيفية تظهر لأول مرة للقاء بين قاسم سليماني والمرشد الايراني علي خامنئي وذلك بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.



وهذه الصورة نشرها دار نشر الثورة الإسلامية، وفقا للوسائل. الصورة ادناه: