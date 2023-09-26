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مُعلم يغتصب قاصراً في المغرب!
دوليات
2023-09-26 | 06:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
561 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
شهدت ثانوية ديكارت في المغرب فضيحة جنسية، هزت البلاد مجدداً بعد سلسلة من الفضائح الجنسية هناك.
حيث اتهم استاذ في ثانوية ديكارت في الرباط، والتابعة للبعثة الفرنسية، بالاعتداء جنسيا على تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما.
وذكرت ثانوية ديكارت في بيان لها، أنها اضطرت إلى طرد الأستاذ، بعد تداول رسائله البذيئة للطالبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الثانوية الفرنسية، أن أحد الأساتذة قام بتبادل رسائل غير مقبولة في المحتوى مع إحدى تلميذات الثانوية.
وعبرت المؤسسة، عن إدانتها هذا السلوك بأشد العبارات بعد تسريب هذه المحادثات في كافة أنحاء المغرب.
ولم يتم الكشف عن هوية الأستاذ. لكن مدير الثانوية، فرانسوا كويلي، قال في البيان الرسمي الذي وجهه إلى أولياء أمور التلاميذ، أن المتهم جزء من العاملين بموجب القوانين المحلية، وأنه "لم يعد جزء من العاملين".
وأَضاف، أن "الإدارة في اتصال وثيق مع عائلة التلميذة".
ولم يتطرق بيان الثانوية إلى اغتصاب الطالبة، لكن وسائل الإعلام المغربية أكدت عن مصادر مطلعة أن الواقعة تجاوزت مرحلة تبادل الرسائل. وأن المتهم أقام علاقة جنسية مع هذه التلميذة التي لم يتجاوز عمرها 14 عاما فقط.
وذكرت المصادر أن الأستاذ المتهم يحمل الجنسية الفرنسية-الجزائرية.
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